В Мосгордуме призвали москвичей работать, чтобы избежать осенней депрессии

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Евгений Герасимов заявил, что жителям Москвы нужно работать, чтобы избежать осенней депрессии. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам Герасимова, вокруг него нет хандры. Он напомнил, что плохой погоды у природы нет.

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«Просто нужно работать, чтобы бороться с осенней хандрой, не нужно скучать», — сказал Герасимов.

Он добавил, что в столице есть много всего интересного.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова назвала глупостью занятия сексом в парке «Зарядье».