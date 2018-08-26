В Москве в воскресенье ожидается до +27°С

В Москве в воскресенье, 26 августа, ожидается до +27°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве составит от +25 до +27°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что синоптики рассказали о «бабьем лете» в Москве.

В погодном центре «Фобос» заявили, что жителям столичного региона стоит ждать «бабьего лета» в середине сентября.

Однако, как отмечалось, в начале месяца в город придет «новая порция прохладного воздуха».