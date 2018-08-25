Под Курском из-за взрыва снаряда времен войны погиб ребенок

В Курской области один мальчик погиб, еще двое детей получили травмы в результате взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления СК.

По данным пресс-службы, 24 августа в городе Железногорск четверо детей нашли в зарослях кустарника артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны и решили перенести его поближе к дому, где из-за неосторожного обращения произошел взрыв.

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Трое детей были доставлены в больницу. От минно-взрывной и черепно-мозговой травм 9-летний мальчик, не приходя в сознание, скончался в реанимации. Состояние второго ребенка оценивается как тяжелое, у него сложный перелом левой ноги. Третий отделался поверхностными ранениями и уже отпущен домой. Четвертый мальчик восьми лет, который за несколько минут до взрыва отошел в сторону, не пострадал.

В СК заявили о возбуждении уголовных дел о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте боеприпасов.

В 2014 году сообщалось о мужчине, который погиб, приваривая снаряд времен войны к трактору.