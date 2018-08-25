В Ивановской области 15 тысяч человек остались без холодной воды из-за аварии

Около 15 тысяч жителей города Фурманова Ивановской области остались без холодной воды из-за аварии на водозаборе, сообщает РИА «Новости».

«В результате аварии на водозаборе в Фурманове без воды остались почти 15 тысяч человек, проживающих в районе (улиц) Мичурина и Возрождения. Ремонтно-восстановительные работы на объекте продолжаются», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский провел экстренное совещание по вопросу восстановления нарушенного холодного водоснабжения в городе.

Кроме того, на время ремонтных работ на водопроводе глава региона потребовал от городских властей пересмотреть график подвоза технической и питьевой воды так, чтобы это было удобно жителям, а сам график должен своевременно доводиться до горожан.