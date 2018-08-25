В Бельгии перехватили две тонны кокаина с логотипом «Единой России»

В порту бельгийского города Гент сотрудники полиции перехватили около двух т кокаина, которые были расфасованы по брикетам с логотипом партии «Единая Россия». Об этом сообщает телеканал VRT.

По данным телеканала, эта партия кокаина стала самой крупной из всех, когда-либо изъятых в порту Гента. Отмечается, что кокаин полицейские обнаружили еще 21 августа — его прятали в трех контейнерах на судне, которое пришло из Бразилии. Наркотики были расфасованы по 1900 брикетам.

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В федеральной судебной полиции Восточной Фландрии заявили, что общая стоимость кокаина оценивается в €100 при продаже конечному потребителю и в €56 млн по рыночной цене.

В данный момент прокуратура Бельгии возбудила уголовное дело по факту обнаружения рекордной партии наркотика.

Ранее сообщалось, что в крематории в Аргентине сожгли почти 400 кг кокаина из посольства России.