Ураган «Лэйн» в Тихом океане ослаб до первой категории

Надвигающийся на архипелаг Гавайи ураган «Лэйн» ослаб со второй до первой категории. Об этом сообщается на сайте Национальной метеорологической службы США.

«Ураган «Лэйн» ослаб до первой категории, но все еще представляет серьезную угрозу в виде осадков», — говорится в сообщении.

Реклама

По данным службы, в настоящее время ураган находится к югу от Гонолулу.

Как отмечается, «Лэйн» продвигается со скоростью около 0,9 м/с.

Ранее представители американской телерадиосети CBS заявили, что надвигающийся на архипелаг Гавайи ураган «Лэйн» может сорвать съемку сериалов «Гавайи 5.0» и «Частный детектив Магнум».