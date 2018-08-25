Адвокат Ярошенко обратился в ООН с просьбой разобраться в деле летчика

Адвокат Алексей Тарасов, который представляет интересы осужденного в США российского летчика Константика Ярошенко, обратился к спецдокладчикам ООН по вопросам пыток и произвольных похищений с требованием разобраться в деле пилота. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он потребовал от спецдокладчиков ООН признать задержание Ярошенко незаконным.

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Он также добавил, что Ярошенко просит Россию поставить вопрос его похищения на рассмотрение Совбеза ООН.

Тарасов подчеркнул, что в настоящее время есть предпосылки для перевода Ярошенко в российскую тюрьму.

Ранее сообщалось, что Ярошенко не получал ответа на свое письмо президенту США Дональду Трампу.