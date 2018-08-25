Миссия ОБСЕ посетила экипаж «Механика Погодина»

Делегация миссии ОБСЕ посетила экипаж заблокированного в порту Херсона российского судна «Механик Погодин». Об этом сообщается на сайте компании-собственника «В.Ф. Танкер».

«К месту швартовки судна смогла попасть делегация миссии ОБСЕ и задать экипажу вопросы о здоровье и условиях жизни», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, инспекторы ОБСЕ не смогли подняться на борт судна, так как их мандат распространяется только на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что владелец судна «Механик Погодин», задержанного на Украине, рассказал об официальных претензиях Киева к танкеру.

Как отмечалось, причиной стало финансирование судна в 2011 году лизинговой компанией «ВЭБ-Лизинг».