Во Франции пассажирский поезд сошел с рельсов

Во французского городе Марселе пассажирский высокоскоростной поезд сошел с рельсов. Об этом сообщается в твиттере Национальной железнодорожной компании Франции.

По данным компании, поезд сошел с рельсов во время въезда на вокзал в Марселе.

Как отмечается, в результате инцидента на вокзале было нарушено движение поездов.

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При этом в результате аварии никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на юге Египта в районе Ком-Омбо и Эдфу пассажирский поезд сошел с рельсов.

Как отмечалось, в результате инцидента пострадали пять человек.