Во Франции пассажирский поезд сошел с рельсов
Во французского городе Марселе пассажирский высокоскоростной поезд сошел с рельсов. Об этом сообщается в твиттере Национальной железнодорожной компании Франции.
По данным компании, поезд сошел с рельсов во время въезда на вокзал в Марселе.
Как отмечается, в результате инцидента на вокзале было нарушено движение поездов.
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При этом в результате аварии никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что на юге Египта в районе Ком-Омбо и Эдфу пассажирский поезд сошел с рельсов.
Как отмечалось, в результате инцидента пострадали пять человек.