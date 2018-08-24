Пожар в здании ЦБ в Москве ликвидирован

Пожар в здании Центробанка в Москве ликвидирован. Об этом сообщили в столичном главке МЧС, передает РИА «Новости».

«В 20.57 объявлена полная ликвидация пожара, пострадавших нет», — сообщил представитель ведомства.

Вечером 24 августа в Москве в здании Банка России на Неглинной, 12 произошел пожар. На снимках очевидцев было видно возгорание в одном из окон.

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В Центробанке «Газете.Ru» сообщили, что возгорание носило локальный характер, в результате него никто не пострадал.

Как пояснили в МЧС, возгорание произошло на площади 30 квадратных метров. К его ликвидации привлекались 26 пожарных расчетов.