Начальник службы снабжения петербургского метро арестован по делу о крупном хищении

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал начальника службы материально-технического снабжения ГУП «Петербургский метрополитен» Дениса Руденко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Кроме Руденко ранее также был задержан генеральный директор АО «МК Дизель-Энерго» Алексей Лазарев. Лазарев и Руденко подозреваются в хищении 32 млн. руб. за счет поставки метрополитену оборудования по завышенным ценам.

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В сообщении пресс-службы отмечается, что начальник службы снабжения протестовал против заключения под стражу и просил отправить его под домашний арест.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ пришли с обысками в петербургский метрополитен.