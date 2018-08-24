«Ъ»: эксперты установили причину пожара в «Зимней вишне»

Завершилась экспертиза электрооборудования кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», которую назначил Следственный комитет России. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, эксперты пришли к выводу, что пожар в кемеровском ТЦ, из-за которого погибли 60 человек, начался в светодиодном светильнике, в который попала талая вода с крыши. Отмечается, что светильник сразу же должен был отключить специальный защитный автомат, однако он оказался неисправен.

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В газете добавили, что эксперты изучили несколько десятков мешков, которые были наполнены «обгоревшими плафонами, фрагментами проводов и кабелей, трансформаторами». Также они исследовали 16 распределительных шкафов со следами «термодеструкции и копоти».

Ранее сообщалось, что в Кемерово закончился снос «Зимней вишни».