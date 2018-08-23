Историк предложил «разбомбить» Киев в эфире «Россия 1»
Историк Евгений Спицын в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что Россия якобы давно могла «скинуть бомбочку» на столицу Украины.
«Чего бы нам не скинуть всего одну бомбочку на Киев? Уничтожить киевский фашистский режим», — сказал Спицын.
По его словам, данное действие «решит проблему».
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При этом ведущая программы призвала Спицына не пугать зрителей.
Ранее руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН, советник в фонде Михаила Горбачева Виктор Мироненко заявил, что Россия является «младшим братом Украины».
По его словам, «основной интеллектуальный приток» в Россию происходит через Украину.