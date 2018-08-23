В ТЦ Шотландии более 40 человек пострадали из-за утечки химвещества

В торговом центре Silverburn шотландского Глазгло более 40 человек пострадали из-за утечки химического вещества. Об этом сообщает The Scottish Sun.

По словам одного из очевидцев, из-за распыления неизвестного вещества у посетителей ТЦ начались приступы кашля. Отмечается, что торговый центр был полностью эвакуирован. Медики оказали помощь «более 40 пострадавшим».

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В данный момент неизвестно, какое вещество привело к отравлению посетителей ТЦ. Также не уточняется, в каком состоянии находятся пострадавшие.

По данным газеты, в настоящее время полиция оцепила подъезды к Silverburn.

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