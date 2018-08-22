Альпинист скончался после удара молнии на Эльбрусе

Мужчина, пострадавший от удара молнии на Эльбрусе, скончался. Об этом сообщает управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что в результате природного явления пострадали два альпиниста. Молния ударила на высоте более 4 км.

«Пострадавшая туристка 1983 г.р. из Брянска доставлена в больницу поселка Эльбрус. Мужчина в ходе транспортировки скончался. Тело погибшего передано работникам оперативно-следственной группы», — говорится в сообщении МЧС.

В поисково-спасательной операции участвовали шесть человек.