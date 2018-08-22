Начальник исправительной колонии в Самарской области задержан за взятку

В Самарской области задержан начальник исправительной колонии при получении крупной взятки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.

Как сообщается, деньги передали родственники осужденных. Взамен начальник колонии обещал поспособствовать условно-досрочному освобождению некоторых осужденных.

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«Сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН совместно с УФСБ по Самарской области 22 августа задержан начальник одного из исправительных учреждений региона при получении взятки в особо крупном размере от родственников осужденных», — говорится в сообщении управления ФСИН.

Материалы проверки будут переданы в следствие.