В Британии разбился легкомоторный самолет

В британском графстве Девон в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека. Об этом сообщает Express.

По данным портала, самолет упал на поле и загорелся.

Как отмечается, пилот был госпитализирован с места аварии.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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Ранее сообщалось, что в Канаде в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека.

Как отмечалось, при крушении также пострадали два человека.