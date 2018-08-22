В Британии разбился легкомоторный самолет
В британском графстве Девон в результате крушения легкомоторного самолета пострадали два человека. Об этом сообщает Express.
По данным портала, самолет упал на поле и загорелся.
Как отмечается, пилот был госпитализирован с места аварии.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
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Ранее сообщалось, что в Канаде в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека.
Как отмечалось, при крушении также пострадали два человека.