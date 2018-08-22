В Бельгии неизвестный напал с ножом на прохожих
В бельгийском городе Пломбьер в результате нападения неизвестного с ножом погибли три человека. Об этом сообщает RTBF.
По данным портала, преступник был убит полицией во время задержания.
Как отмечается, неизвестный напал на посетителей ресторана с ножом.
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При этом, по словам бургомистра городе Тьерри Виммера, этот акт не носит террористического характера.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Германии 14 человек пострадали в результате нападения с ножом.