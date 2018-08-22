Синоптики рассказали о «бабьем лете» в Москве

В погодном центре «Фобос» рассказали, что жителям столичного региона стоит ждать «бабьего лета» в середине сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным синоптиков, в начале месяца в город придет «новая порция прохладного воздуха». За ней наступит потепление, но в первые десять дней сентября погода будет холоднее, чем в конце августа.

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«Но тем не менее мы рассчитываем на то, что в середине месяца к нам заглянет бабье лето», — заявили в ведомстве.

Ранее синоптики пообещали москвичам грозы, град и похолодание.