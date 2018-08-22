Для перевода квартир в магазины понадобится разрешение соседей

Минстрой намерен ввести правила, по которым магазины, парикмахерские, аптеки и кафе можно будет организовать в жилом доме только с письменного согласия всех соседей, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что в правительстве правила уже одобрили.

Спросить обещают всех, кто живет справа и слева от будущего нежилого помещения и даже сверху. Планируется, что участвовать в принятии решения - быть или не быть парикмахерской или магазину вместо квартиры - обязательно должно максимальное количество жильцов подъезда, в котором находится помещение, - две трети от их общего количества.

Уточняется, что изменения увеличат пакет документов для перевода помещения из жилого в нежилой фонд. Основной останется прежним - это протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято соответствующее решение.