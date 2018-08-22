Двое жителей Благовещенска печатали деньги на принтере и расплачивались ими

Два жителя Благовещенска печатали на принтере поддельные купюры и расплачивались ими по всему городу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по области.

Уточняется, что заявления об обнаружении фальшивых банкнот номиналом в 2 тысячи рублей поступили в дежурную часть МВД в августе, в один из банков обратился сотрудник торговой точки, чтобы проверить деньги, которыми расплатился неизвестный покупатель. Ситуация повторилась при пересчете выручки в других организациях города.

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Полицейские и бойцы Росгвардии задержали подозреваемых дома.

«Ими оказались двое жителей Благовещенска 1974 и 1980 годов рождения. В ходе обысков в их квартирах обнаружены и изъяты более 30 купюр с признаками подделки номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Фигуранты признались в содеянном. Им вменяются шесть эпизодов преступной деятельности», — сообщили в ведомстве.

В МВД добавили, что подозреваемые изготовили банкноты при помощи принтера.