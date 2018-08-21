Владелец «Механика Погодина» рассказал об официальных причинах задержания
Владелец судна «Механик Погодин», задержанного на Украине, рассказал об официальных претензиях Киева к танкеру. Об этом говорится в заявлении на сайте компании-собственника «В.Ф. Танкер».
По имеющимся данным, причиной стало финансирование судна в 2011 году лизинговой компанией «ВЭБ-Лизинг».
«Формальный повод был все-таки найден — финансирование строительства судна в 2011 году осуществляла лизинговая компания «ВЭБ-Лизинг». Никого не интересовало, что с момента спуска на воду в 2011 году «Механик Погодин» находится на балансе судовладельца — компании «В.Ф. Танкер», не входящей в санкционные списки», — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что компания уже переоформила остатки финансирования лизингодателя на себя, чтобы Киев отозвал претензии.
Ранее представитель Порошенко заявил о блокировке «Механика Погодина» на три года.