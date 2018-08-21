Суд продлил арест охранника «Зимней вишни»

Центральный районный суд Кемерово продлил на три месяца арест охранника сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

Таким образом, охранник Сергей Антюшин останется под стражей до 24 ноября. Заседание об аресте Игоря Полозиненко, который возглавлял компанию, обслуживавшую систему пожарной безопасности, перенесли на 22 августа, в связи с тем, что он заявил ходатайство на ознакомление с материалами дела.

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Ранее сообщалось, что в Кемерово завершили снос здания торгового центра «Зимняя вишня».

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.