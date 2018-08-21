«Ъ»: МВД разрешили платить за доносы

Минюст России утвердил выплату вознаграждений гражданам, которые помогают полиции в раскрытии преступлений, сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает издание со ссылкой на соответствующий указ МВД, сумма вознаграждения может составлять от 50 тыс. до 10 млн. руб.

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Для того, чтобы прибегнуть к помощи информаторов в раскрытии дела, подразделение органа внутренних дел должно обратиться в департамент по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий (ФЭД) МВД. Если заявка будет одобрена, то информация о вознаграждении должна быть опубликована на официальном сайте МВД и в СМИ.

Ранее стало известно, что ЦБ хочет внедрить институт финансовых информаторов.