Около метро на северо-западе Лондона произошла стрельба, есть пострадавшие

В Британии три человека пострадали в результате перестрелки на северо-западе Лондона. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, инцидент произошел около станции метро Кингсбери примерно в 21.45 (23.45 мск). В правоохранительных органах подтвердили, что в районе была стрельба.

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Согласно имеющейся информации, в настоящий момент улицы и станция метро перекрыты. Полиция занимается выяснением обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в канадском городе Фредериктон произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека.