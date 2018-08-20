Следствие признало факт «аморальных действий» отца сестер Хачатурян

Адвокат Алексей Паршин сообщил, что следствие признало факт «аморальных действий» со стороны отца трех сестер Хачатурян, передает РИА «Новости».

«Следствие признало аморальные действия со стороны отца, но там не только аморальные действия, там было совершено преступление», — сказал Паршин.

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Ранее сестры Хачатурян дали развернутые признательные показания.

Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома в Москве.

Мать обвиняемых в убийстве своего отца сестер Хачатурян ранее рассказала о попытках заявлять на него в полицию.