Синоптики пообещали москвичам грозы, град и похолодание

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что во вторник, 21 августа, в Москву придут сильные дожди, грозы, град и похолодание, передает РИА «Новости».

Она отметила, что в этот день может выпасть около четверти месячной нормы осадков.

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«Во вторник мы будем фиксировать прохождение атмосферных фронтов циклона, который сформируется на волне холодного фронта над районами Санкт-Петербурга. Днем в городе пройдет дождь, местами сильный, возможны гроза и град», — рассказала Позднякова.

Отмечается, что порывы юго-западного ветра будут достигать 12-17 метров в секунду.

«В среду регион окажется в тыловой части циклона. Ночная температура уже будет в пределах плюс 8 — плюс 14 градусов, днем плюс 15 — плюс 20 градусов. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду, поэтому будет казаться, что на улице довольно холодно», — пояснила Позднякова.

Подробнее с прогнозом погоды на неделю можно ознакомиться в материале «Газеты.Ru».