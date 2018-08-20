В России члена «Правого сектора» приговорили к колонии

Участник запрещенной в России организации «Правый сектор», гражданин Украины Роман Терновский был осужден в России на 2 года 3 месяца колонии за экстремизм. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

По данным следствия, Терновский участвовал в акциях, «направленных против интересов России», организовывал на Украине изготовление и распространение атрибутики с символикой «Правого сектора», неоднократно участвовал в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины.

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Также в ведомстве заявили, что осужденный на своей странице в фейсбуке осуществлял пропаганду деятельности «Правого сектора», в том числе среди лиц, проживающих на территории России.

В 2017 году сообщалось, что Терновский был задержан в Ростовской области.

Националистическое объединение «Правый сектор» признано террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России.