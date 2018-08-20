В Харькове неизвестный открыл огонь по полицейским

В центре Харькова неизвестный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, один из них погиб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Информация о происшествии поступила около 0.37 (время совпадает с мск). В полицию сообщили, что неизвестный напал на охранника у здания горсовета. По прибытии на место полицейские столкнулись с нападавшим.

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«Патрульные применили табельное оружие и обезвредили злоумышленника. От полученного огнестрельного ранения патрульный скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Украине автомобиль полиции вылетел на тротуар и сбил нескольких прохожих. В результате происшествия пострадали пять человек.