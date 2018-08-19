В Мурманске произошел пожар на причале

В Мурманске произошел пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров на территории заброшенного причала, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

«На улице Береговая горит заброшенный причал. Действуют три очага пожара общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров», — сказал он.

Реклама

В экстренных службах отметили, что пожар на данный момент удалось локализовать. По предварительным данным, в результате произошедшего на территории заброшенного причала пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что следователи задержали на 30 суток подростка, который подозревается в поджоге построенной в XVIII веке деревянной Успенской церкви в Кондопоге.