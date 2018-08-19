В Петербурге мужчина устроил стрельбу на набережной

В управлении МВД по Санкт-Петербургу проинформировали о мужчине, который начал стрелять из травматического пистолета на набережной Мартынова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, данные о действиях мужчины поступили в правоохранительные органы 18 августа примерно в 9 утра.

Реклама

«Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и задержали 49-летнего гражданина», — говорится в заявлении.

Уточняется, что у мужчины изъяли оружие, а затем доставили его в полицию. В настоящее время в его отношении проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в испанском муниципалитете Кастрильо-Техерьего мужчина открыл стрельбу в баре около шести утра по местному времени (5.00 мск).