Стала известна обладательница титула «Миссис Россия — 2018»

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Титул «Миссис Россия — 2018» завоевала жительница Твери Анна Телегина. Об этом сообщает телеканал RT.

По имеющимся данным, всего в конкурсе приняли участие три десятка женщин из разных городов России. Звания первой вице-миссис была удостоена Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй вице-миссис стала Евгения Бурло из Геленджика. Отмечается, что среди участниц конкурса было 11 многодетных мам.

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Как стало известно, Телегина получила корону победительницы из рук Полины Дибровой, завоевавшей титул годом ранее. Корона изготовлена из хохломского золота и украшена кристаллами красного, янтарного и золотистого цветов.

Подчеркивается, что Телегина является мамой двоих детей. Также она участвует в различных экологических акциях.

Ранее сообщалось, что в 2016 году титул «Миссис Россия» достался жительнице Нижнего Новгорода.