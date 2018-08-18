Представитель Порошенко: «Механик Погодин» заблокирован на три года

Заместитель представителя президента Украины Петра Порошенко в Крыму Изет Гданов заявил, что российское судно «Механик Погодин» заблокировано в порту Херсона на три года, передает «Общественное радио».

«Десятого августа актив данной компании, а именно судно «Механик Погодин», было заблокировано на три года в порту города Херсон», — сказал Гданов.

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По его словам, действия экипажа судна, не пустившего портовую инспекцию на борт для проведения инспекции по факту поступления жалобы о неудовлетворительном состоянии судна, являются незаконными. Гданов отметил, что моряки понесут ответственность за произошедшее. По его словам, инспекция совершит вторую попытку попасть на борт «Механика Погодина».

Ранее сообщалось, что экипаж российского танкера «Механик Погодин», задержанного украинскими силовиками в порту Херсона, пресек очередную попытку проникновения на борт сотрудников госорганов Украины.