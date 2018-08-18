Генсек ООН выразил соболезнования из-за смерти Аннана

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования из-за кончины экс-генсека организации Кофи Аннана. Его заявление опубликовано на сайте ООН.

По словам Гутерреша, он узнал о смерти Аннана с глубокой печалью.

«Во многих отношениях Кофи Аннан был Организацией Объединенных Наций», — заявил Гутерреш.

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Ранее сообщалось, что Аннан скончался на 81 году жизни. Он умер 18 августа после непродолжительной болезни.

Кофи Аннан являлся ганским дипломатом, лауреатом Нобелевской премии мира в 2001 году. Он занимал должность генерального секретаря ООН с 1997 по 2006 год.