Умер Кофи Аннан

Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался на 81 году жизни. Об этом сообщается на его официальной странице в твиттере.

Кофи Аннан являлся ганским дипломатом, лауреатом Нобелевской премии мира в 2001 году. Он занимал должность генерального секретаря ООН с 1997 по 2006 год.

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Уточняется, что Аннан скончался 18 августа после непродолжительной болезни.

Ранее сообщалось, что Ким Ён Чхун, бывший министр обороны Северной Кореи и член центрального комитета Трудовой партии Кореи, скончался в возрасте 82 лет.