Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору грибов

В Роспотребнадзоре рассказали, на что необходимо обращать внимание при сборе и покупке грибов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, для предотвращения отравления обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора.

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Как отмечается, после сбора необходимо все найденные грибы перебрать и выкинуть все червивые или испорченные.

При этом ведомство рекомендует не покупать свежие или сушеные грибы в местах стихийной торговли.

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