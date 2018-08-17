Моряки «Погодина» рассказали о попытке сотрудников СБУ попасть на судно

Моряки российского танкера «Механик Погодин», задержанного на Украине, рассказали, что за прошедшие сутки сотрудники украинских ведомств дважды попытались проникнуть на судно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой владельца судна.

По словам экипажа, сотрудники Службы безопасности (СБУ) и Государственной пограничной службы Украины предприняли попытки проникнуть на судно с целью провести проверку, однако моряки отказались их пускать.

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«Семнадцатого августа в 13.30 группа из шести лиц, представившихся сотрудниками СБУ и Государственной пограничной службы Украины, попыталась проникнуть на судно с намерением осуществить проверку, не объяснив ее цели и не предъявив документы», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что вскоре к «Погодину» прибыла еще одна группа из 11 человек, представившихся экологами, которые намеревались проверить соблюдение требований экологической безопасности, поскольку на «горячую линию», по их утверждению, поступил анонимный звонок.

«В отсутствие юридических обоснований и недопущения провокаций группа на судно допущена не была», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что в Крыму назвали возможный «захват» российского «Механика Погодина» «мелким хулиганством».