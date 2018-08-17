Посольство направит США ноту с требованием прекратить давление на Бутину

Российское посольство в Вашингтоне по итогам второго визита к задержанной в США россиянке Марии Бутиной объявило, что отправит американским властям ноту с требованием прекратить «психологическое давление и унижения» на гражданку России. Об этом сообщается на странице дипмиссии в фейсбуке.

В посольстве заявили, что россиянку в ночное время суток проверяют каждые 15 минут. Также, по словам представителей дипмиссии, она лишена прогулок на воздухе.

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«После каждой встречи с посетителями – адвокатами, сотрудниками посольства и знакомыми – ее теперь подвергают личному досмотру с полным раздеванием. В один из дней это произошло без всяких оснований трижды», — говорится в заявлении российской дипмиссии.

В дипмиссии заключили, что Бутина держится «стойко» и ее решимость доказать свою невиновность «только крепнет».

Ранее сообщалось, что адвокат Бутиной планирует открыть фонд в ее поддержку.