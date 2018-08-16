Пассажирский самолет экстренно сел на Крите из-за сообщения о бомбе

Самолет немецкой авиакомпании Condor с 270 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в аэропорту Ханья на греческом острове Крит из-за сообщения о бомбе на борту, передает РИА «Новости».

Уточняется, что Boeing 757-300 выполнял рейс из египетского аэропорта Хургада в Дюссельдорф. Когда самолет находился между Критом и Пелопоннесом, он запросил вынужденную посадку и примерно в 20.30 приземлился в Ханье. Пассажиры и 11 членов экипажа срочно покинули самолет.

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Сообщение о бомбе проверяет полиция.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing-737-800 авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Манилы.

Сообщается, что лайнер около часа кружил над аэропортом. После приземления он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего от левого крыла самолета отвалился двигатель.