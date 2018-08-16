Суд отпустил фигурантку дела «Нового величия» под домашний арест
Дорогомиловский суд удовлетворил ходатайство следствия об освобождении из СИЗО и переводе под домашний арест фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Суд учитывает изложенные постановление следователя о том, что основные доказательства вины Павликовой уже собраны. Кроме того, она не может повлиять на ход расследования», — огласила решение судья.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.
Ранее следователь по делу «Нового величия» ходатайствовал о переводе Анны Павликовой и Марии Дубовик под домашний арест. Прокурор поддержал перевод фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой под домашний арест.
18-летняя девушка вместе с другими фигурантами дела «Нового величия» обвиняется в создании экстремистской организации, направленной на свержение конституционного строя в России, а также участие в народных восстаниях.