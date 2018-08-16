В здании ИНИОН РАН снова произошел пожар

В здании Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), которое сгорело в январе 2015 года, снова произошел пожар, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведущего научного сотрудника института Оксану Киянскую.

«Вчера опять мы горели, но потушили вовремя. Не очень масштабно, быстро потушили. Вызывали МЧС, пожарных. В 7.30 был обход, в 7.52 вызов, пламя уже вырывалось из окон. Рядом с ангаром был пожар, но потушили быстро», — рассказала Киянская.

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Она также отметила, что в министерстве науки и высшего образования сегодня снова был поднят вопрос о переселении института.

Ранее сообщалось, что сотрудников Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) выселяют из здания бывшей Академии сельскохозяйственных наук по адресу: Кржижановского, 15, куда они переехали после пожара.