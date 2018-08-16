Прокурор поддержал перевод фигурантки дела «Нового величия» под домашний арест

На заседании в Дорогомиловском суде Москвы прокурор поддержал перевод фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой под домашний арест, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Многочисленные положительные характеристики обвиняемой, состояние здоровья Павликовой говорит о реальной возможности изменить ей меру пресечения. Прошу удовлетворить ходатайство СК», — прокурор.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Ранее следователь по делу «Нового величия» ходатайствовал о переводе Анны Павликовой и Марии Дубовик под домашний арест.

18-летняя девушка вместе с другими фигурантами дела «Нового величия» обвиняется в создании экстремистской организации, направленной на свержение конституционного строя в России, а также участие в народных восстаниях.