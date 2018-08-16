Украинский омбудсмен назвала число желающих быть обменянными россиян

Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова рассказала, что о своем желании быть обменянными на украинцев заявили уже 14 россиян, находящихся под стражей на Украине. Об этом сообщает ФАН.

По ее словам, в ближайшее время украинская сторона намерена опубликовать в фейсбуке полный список желающих. Денисова полагает, что в общей сложности речь может идти об обмене 36 человек, которые являются гражданами и Украины, и России, а также лицами с двойным гражданством.

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Омбудсмен подчеркнула, что процесс идет, и данная тема будет обсуждаться в том числе 22 августа в Минске, причем, по ее утверждению, на Украине очень хотят, чтобы обмен совершился.

«Главное, чтобы российская сторона захотела. Мы делаем все возможное для того, чтобы обменять граждан России на наших ребят», — сказала Денисова.

Она добавила, что ее контакт с российской коллегой Татьяной Москальковой «можно назвать постоянным».

Ранее сообщалось, что омбудсмен Украины предложила России обменяться заключенными.