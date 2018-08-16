Прокурор попросил для Януковича 15 лет тюрьмы

Прокурор Руслан Кравченко запросил у суда в Киеве 15 лет лишения свободы для бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого на родине в госизмене. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, сегодня, 16 августа, в Оболонском районном суде Киева начались прения сторон по делу о госизмене Януковича. По имеющимся данным, адвокаты украинского экс-президента криками перебивали прокурора, устроили потасовку с полицией и под конец покинули зал судебных заседаний в знак протеста.

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По мнению защитников Януковича, проведение прений сторон недопустимо, так как допрошены не все свидетели стороны защиты. Отмечается, что сам Янукович в своем открытом обращении также назвал решение о начале прений незаконным.

Ранее сообщалось, что на суде по делу Януковича произошла драка.