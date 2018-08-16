Генерала СК Никандрова приговорили к 5,5 годам колонии за взятку

Мосгурсуд вынес решение по делу бывшего первого замначальника столичного главка СК России Дениса Никандрова, получившего взятку за освобождение криминального авторитета Итальянца, и приговорил обвиняемого к 5,5 годам колонии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также отмечается, что Никандрова решили звания «генерал юстиции».

Реклама

«Признать Никандрова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев без штрафа», — заявил судья Андрей Росновский.

По словам защиты Никандрова, вынесенный приговор будет обжалован.

Ранее сообщалось, что замглавы московского главка Следственного комитета Денис Никандров, обвиняемый во взяточничестве, женился в следственном изоляторе.