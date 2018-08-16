Васильева выступила за сокращение числа приемных детей в одной семье

Глава Минпросвещения России Ольга Васильева рассказала о подготовке законопроекта, согласно которому к кандидатам в приемные родители будут предъявлять более жесткие требования, а допустимое количество приемных детей в одной семье сократят. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в настоящее время приемным родителям разрешено передавать не более восьми детей. По мнению Васильевой, ограничение следует повысить, так как приемная семья — это «другая форма», нежели детский сад или семейный детский дом. Сколько детей в ведомстве планируют разрешить, она не уточнила.

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Министр подчеркнула, что требования станут выше и к самим приемным родителям.

«Ужесточатся требования к кандидатам на высокое звание родителей и ужесточатся требования к психологическому обследованию людей, которые хотят стать приемными родителями», — сказала Васильева.

Она также заявила, что «далека от идеи» разрешения усыновления детей ВИЧ-положительным родителям.

Ранее сообщалось, что в Следственном комитете предложили изменить механизм передачи детей под опеку.