На Украине подсчитали число осужденных за коррупцию людей

Украинский министр юстиции Павел Петренко рассказал, сколько человек находится в тюрьмах страны по обвинению в коррупции. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам министра, за 2017 год в связи с обвинениями в коррупционных действиях было вынесено 1700 приговоров.

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«Из этих 1700 приговоров — 800 людей уже сидят в тюрьмах», — заявил Петренко.

Он назвал эти показатели «четким результатом».

Ранее сообщалось, что украинский лидер Петр Порошенко считает коррупцию самой главной проблемой Украины. Кроме того, он сообщил, что украинская сторона будет сотрудничать с западными спецслужбами, чтобы вернуть в страну деньги, незаконно вывезенные за границу олигархами, политиками и чиновниками.