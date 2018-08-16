Аэропорт Будапешта временно закрыли из-за контейнера с иридием из России

Один из терминалов международного аэропорта в Будапеште был закрыт на три часа из-за перегрева контейнера с радиоактивными изотопами. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что терминал 2B международного аэропорта имени Ференца Листа в Будапеште оставался закрытым с 19.30 до 22.30 по местному времени. Представитель ведомства по чрезвычайным ситуациям Мартон Хайду заявил, что закрытие терминала было необходимо, чтобы выяснить, представляет ли перегрев контейнера с иридием опасность для пассажиров.

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Из-за инцидента был приостановлен вылет восьми рейсов. В Reuters добавили, ссылаясь на местное агентство MTI, что контейнер прибыл из Стамбула по заказу венгерской компании, в нем содержался иридий из российского города Дмитровград.

Ранее сообщалось, что из-за утечки химикатов в аэропорту Варшавы пострадали 14 человек.