В Канаде ввели режим ЧС из-за пожаров
Правительство Канады ввело режим чрезвычайной ситуации в провинции Британская Колумбия из-за природных пожаров. Об этом сообщает CTV News.
По данным телеканала, режим ЧС в провинции ввели на 14 дней.
Как отмечается, на территории Британской Колумбии зафиксировано более 560 возгораний.
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Ранее сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия после сильной грозы возникло более 140 новых очагов пожаров.
Как отмечалось, число возгораний на территории провинции увеличилось из-за большого количества молний при грозе.