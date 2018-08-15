СК сообщил о завершении следственных действий по делу «Нового величия»

Следственный комитет России сообщил о завершении основных следственных действий по уголовному делу об участницах экстремистской организации «Новое величие» Анны Павликовой и Марии Дубовик, передает РИА «Новости».

«Завтра следователь ГСУ СК России по г. Москве выйдет в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест для 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, обвиняемых в организации экстремистского сообщества «Новое Величие», — сообщили в Следственном комитете.

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В ведомстве отметили, что после завершения следственных действий оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей нет. В СК также подчеркнули, что решение было принято с учетом данных о личностях.

9 августа суд принял решение оставить Анну Павликову в СИЗО до 13 сентября. 18-летняя девушка вместе с другими фигурантами дела «Нового величия» обвиняется в создании экстремистской организации, направленной на свержение конституционного строя в России, а также участие в народных восстаниях.